Лідером серед користувачів став маловідомий пристрій від Honor, який виділяється надзвичайно тонким корпусом.

Бенчмарк AnTuTu слідом за рейтингом найпотужніших смартфонів опублікував новий рейтинг – ці Android-пристрої відбиралися на основі рецензій реальних користувачів. Інакше кажучи, вони виправдовують свою високу ціну хорошими характеристиками і функціоналом.

Актуальний рейтинг очолив смартфон-планшет Honor Magic V2. Ця модель радує 96,77% власників. У Китаї вона дебютувала цього літа і продається за великою ціною 1400 доларів. До Європи вона теж добереться, але тільки на початку 2024-го.

Magic V2 не б'є рекорди потужності: натомість в Honor вирішили створити апарат, що схожий по залізу з Samsung Galaxy Z Fold, але перевершує його за габаритами. Таким чином вийшов найтонший і легкий складаний смартфон у світі. Також пристрій отримав топові OLED LTPO екрани, потрійну камеру і величезну (за мірками розкладачок) батарею на 5000 мАг.

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Друге місце в рейтингу задоволеності зайняв новенький IQOO 12 Pro на базі Snapdragon 8 Gen 3 з 96,06% позитивних відгуків. Йому трохи поступається Samsung Galaxy S23 Ultra, який досі володіє передовими характеристиками і гідний звання флагмана.

Інші смартфони, що потрапили до рейтингу: Xiaomi Mix Fold 3, Vivo X100, iQOO 12, Meizu 20 Pro, Realme GT5, Vivo X90 Pro+ і Samsung Galaxy S23.

Якщо ви шукаєте новий смартфон, AnTuTu також оновив свій традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/якістю девайсів 2023 року. У найдешевшій категорії перше місце зайняв Redmi Note 12 Turbo, а в найдорожчій – iQOO 12 Pro.

А раніше сьогодні OnePlus представила, мабуть, найкращий смартфон на ринку. Модель OnePlus 12 отримала найпотужніше залізо, топовий екран і камеру, при цьому коштує він в два рази дешевше iPhone 15 Pro Max.

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