За попередньою інформацією, до отруєння призвела несправність димаря системи газового опалення.

На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано матір та трьох неповнолітніх дітей.

Читайте такожУ Тернополі госпіталізували 21-річного юнака, на якого під час демонтажу впали цеглиниЯк повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, інцидент стався учора 21 лютого в с. Біла Тернопільського району.

На вул. Крушельницької в приватному житловому будинку отруїлися чадним газом 4 особи: мати 1981 року народження та її троє дітей 2016, 2008 та 2005 років народження. Потерпілих в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до медичних закладів міста.

За попередньою інформацією, до отруєння призвела несправність димаря системи газового опалення. З метою встановлення обставини події проводиться розслідування.