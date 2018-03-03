На Тернопільщині ще одна людина загинула від отруєння чадним газом
16:41, 03 березня 2018Тернопіль
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Ліжко жінки було розташоване надто близько до печі, через що вночі почала тліти ковдра. Жінка у сні задихнулася від диму.
Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин \ фото УНІАН
На Тернопільщині зафіксували ще один фатальний випадок внаслідок отруєння чадним газом.
Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано матір та трьох неповнолітніх дітейЯк повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, про смерть жінки працівників Шумського відділення поліції повідомила мешканка села Садки.
Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин. За попередніми даними смерть 71-річної пенсіонерки наступила через отруєння продуктами згоряння. Ліжко жінки було розташоване надто близько до печі, через що вночі почала тліти ковдра. Жінка у сні задихнулася від диму.
Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів.
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