На Тернопільщині ще одна людина загинула від отруєння чадним газом

Ліжко жінки було розташоване надто близько до печі, через що вночі почала тліти ковдра. Жінка у сні задихнулася від диму.

На Тернопільщині зафіксували ще один фатальний випадок внаслідок отруєння чадним газом. Читайте такожНа Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано матір та трьох неповнолітніх дітейЯк повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції в Тернопільській області, про смерть жінки працівників Шумського відділення поліції повідомила мешканка села Садки. Правоохоронці виїхали на місце події для з’ясування усіх обставин. За попередніми даними смерть 71-річної пенсіонерки наступила через отруєння продуктами згоряння. Ліжко жінки було розташоване надто близько до печі, через що вночі почала тліти ковдра. Жінка у сні задихнулася від диму. Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань злочинів.

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