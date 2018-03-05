Платники Тернопільщини за січень-лютий перерахували до Зведеного бюджету 945,1 млн грн – на 31% більше, ніж минулого року

Зокрема до місцевих бюджетів надійшло 530,4 млн грн, що на 119,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Платники Тернопільщини за січень-лютий перерахували до Зведеного бюджету 945,1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, це на 31% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Зокрема до місцевих бюджетів надійшло 530,4 млн грн, що на 119,2 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. До державного бюджету спрямовано 414,7 млн грн. Порівняно з січнем-лютим 2017 року надходження зросли на 104,2 млн грн.

У розрізі платежів до держбюджету перше місце займає податок на додану вартість, його у січні-лютому сплачено 218,9 млн грн, податку на прибуток надійшло 35,7 млн грн, акцизного податку – 6,8 млн грн.