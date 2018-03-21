На Тернопільщині працівники ліцею розтратили сільськогосподарську техніку на суму 580 тисяч гривень

Упродовж 2013-2017 років службові особи одного з ліцеїв здійснили розтрату майна – сівалок, тракторів комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.

На Тернопільщині працівники ліцею розтратили сільськогосподарську техніку на суму 580 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що упродовж 2013-2017 років службові особи одного з ліцеїв, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату майна – сівалок, тракторів комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.

Загалом не виявилося 21-ої одиниці техніки, які були на балансі ліцею.

Внаслідок неправомірних дій службових осіб інтересам держави спричинено шкоду на суму понад 580 тис. грн.

Гусятинським відділом Чортківської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) стосовно службовців навчального закладу.