Жінка поводилася неадекватно та погрожувала фізичною розправою кільком чоловікам.

У Тернополі затримали жінку, яка погрожувала чоловікам фізичною розправою.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, патрульних викликали на вул. Микулинецьку. Заявник поскаржився, що його знайома поводиться неадекватно та погрожує фізичною розправою йому та його працівникам.

Читайте такожНа Тернопільщині в стані алкогольної коми госпіталізували 17-річного юнака

Встановивши особу ініціаторки конфлікту, патрульні з’ясували, що 42-річна жінка перебуває в розшуку київського відділку поліції за ст. 296 ККУ (хуліганство).

Патрульні затримали громадянку і передали слідчому міського відділку поліції.