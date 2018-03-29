У Тернополі затримали жінку, яка погрожувала чоловікам фізичною розправою
10:37, 29 березня 2018Тернопіль
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Жінка поводилася неадекватно та погрожувала фізичною розправою кільком чоловікам.
Патрульні затримали громадянку / фото www.depo.ua
У Тернополі затримали жінку, яка погрожувала чоловікам фізичною розправою.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, патрульних викликали на вул. Микулинецьку. Заявник поскаржився, що його знайома поводиться неадекватно та погрожує фізичною розправою йому та його працівникам.
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Встановивши особу ініціаторки конфлікту, патрульні з’ясували, що 42-річна жінка перебуває в розшуку київського відділку поліції за ст. 296 ККУ (хуліганство).
Патрульні затримали громадянку і передали слідчому міського відділку поліції.
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