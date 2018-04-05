На Великодні свята за громадським порядком у Тернополі слідкуватимуть півтори тисячі поліцейських

З 3 квітня в області обстежуються храми і церкви на предмет виявлення вибухонебезпечних та легкозаймистих речовин.

У період Великодніх свят громадський порядок у Тернополі забезпечуватимуть 1,5 тис. працівників Національної та патрульної поліції.

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Як розповів УНІАН заступник начальника Головного управління Нацполіції Тернопільщини Михайло Білецький, у зв’язку з Пасхою правоохоронці переходжять на посилений варіант несення служби.

«З 3 квітня ми спільно з працівниками ДСНС обстежуємо культові споруди на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів та легкозаймистих речовин. Бо всі ми знаємо, що на великі свята в церквах збираються люди. Тому як рятувальники, так і правоохоронці закликають усіх бути особливо обережними, уважними та відповідальними», – сказав Білецький.

Також начальники відділів та відділень Нацполіції Тернопільщини зустрічатимуться з представниками релігійних конфесії щодо почергового користування культовими спорудами та недопущення виникнення конфліктних ситуацій на міжконфесійному ґрунті.

«В ніч з 7 на 8 квітня на території Тернопільської області у 1 тис. 282 культових спорудах усіх населених пунктах краю відбудуться релігійні відправи з нагоди святкування Великодня. Очікується, що участь у даних заходах візьме близько 540 тис. громадян. Для забезпечення публічної безпеки під час відправ за кожною церквою будуть закріплені працівники поліції, а це близько півтори тисячі правоохоронців», – розповів Білецький.

Стежитимуть за правопорядком у Тернополі та області і підрозділи поліції особливого призначення та військовослужбовці Національної гвардії. Посилений нагляд буде і на автошляхах краю.

« У свята, як свідчить статистика, трапляється чимало квартирних крадіжок та інших злочинів. Злодії найчастіше забираються до чужих помешкань, коли господарі залишають їх на тривалий час без нагляду. Тому працівники органів внутрішніх справ приділятимуть особливу увагу охороні правопорядку в громадських місцях, профілактиці різноманітних правопорушень», – додав заступник начальника ГУНП Тернопільщини.

Принагідно він закликав жителів області за найменшої підозри щодо сторонніх осіб біля квартир чи будинків повідомляти дільничного інспектора, патрульних поліцейських або телефонувати до чергової частини на лінію "102".