Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ст. 186 ККУ (грабіж) та ст. 187 (розбій). Підозрюваний у скоєному зізнався.

У Тернополі затримали чоловіка, який грабував жінок, стріляючи з пістолета.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, виявилося, що напади здійснював раніше судимий чоловік, який восени 2017 року вийшов з місць позбавлення волі.

Пограбування він здійснював із застосуванням пістолета.

Щодо затриманого відкрито кримінальне провадження за ст. 186 ККУ (грабіж) та ст. 187 (розбій). Підозрюваний у скоєному зізнався.

Йому оголосили міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

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Як повідомляв УНІАН, перший напад правоохоронці зареєстрували в ніч з 12 на 13 листопада 2017 року. Тоді, вистріливши з пістолета, чоловік пограбував у під’їзді 18-річну тернополянку.

Наступного дня, вистріливши для залякування в підлогу ліфта, він пограбував неповнолітню. Гільза, вилучена з місця злочину, була ідентичною тій, яку знайшли напередодні.

Згодом пограбував тернополянку на вул. Барвінських.

Забрані в жінок речі зловмисник реалізовував, а отримані кошти витрачав на власні потреби.

Зі слів потерпілих було складено фоторобот. Зафіксували його і камери відеоспостереження. Чоловіка затримали.

Перевіряють чоловіка на причетність до інших злочинів.