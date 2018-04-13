На Тернопільщині 8-річний велосипедист потрапив під колеса авто, дитина в реанімації

12:39, 13 квітня 2018
Тернопіль
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Фото PMG.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в реанімаційне відділення Шумської лікарні 12 квітня потрапив восьмирічний хлопчик.

Він на велосипеді раптово виїхав із перехрестя на головну дорогу і потрапив під колеса автомобіля Daewoo Lanos.

За попередньою інформацією, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

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Теги: #ДТП#дитина#велосипед#Тернопільщина