На Тернопільщині 8-річний велосипедист потрапив під колеса авто, дитина в реанімації

Хлопчик на велосипеді раптово виїхав із перехрестя на головну дорогу і потрапив під колеса автомобіля Daewoo Lanos.

На Шумщині (Тернопільська область) юного велосипедиста збило легкове авто, коли він виїхав на головну дорогу. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, в реанімаційне відділення Шумської лікарні 12 квітня потрапив восьмирічний хлопчик. Він на велосипеді раптово виїхав із перехрестя на головну дорогу і потрапив під колеса автомобіля Daewoo Lanos. За попередньою інформацією, у потерпілого закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

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