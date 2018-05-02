Загалом на складі зберігалося 10,2 кг ртуті часів Радянського Союзу.

На Тернопільщині на складі розлився 1 кг ртуті.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про небезпечну знахідку на лінію "102" надійшло від чергового ГУ Державної служби надзвичайних ситуацій Тернопільської області. На території колишнього ливарного заводу, у складському приміщенні під дахом робітники знайшли сім флаконів по 150 мл з речовиною, схожою на ртуть.

На місце події виїжджали рятувальники та правоохоронці. При огляді території стало відомо, що приміщення в оренду взяв місцевий підприємець.

Прибираючи в середині, люди знайшли флакони, в яких дійсно зберігалася ртуть. Одна ємність відкрилася та небезпечна сировина вилилася назовні. Загалом вилилося 1 кг 50 г ртуті.

Загалом на складі зберігалося 10,2 кг ртуті часів Радянського Союзу.

Територію опечатали, ртуть зібрали. Незабаром у приміщенні проведуть спецзаходи, щоб усунути небезпеку, а ртуть утилізують.