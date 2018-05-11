Прокуратура скерувала до суду обвинувачення стосовно депутата Тернопільської міськради, якого затримали з $1,5 тисячами хабара

13:47, 11 травня 2018
Тернопіль
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За ці гроші чиновник пообіцяв незастосування штрафних санкцій / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що депутат міськради,  виконуючи обов’язки заступника начальника-начальника управління контролю за використанням земель Головного управління Держгеокадастру, вимагав у підприємця та одержав через посередників наприкінці  грудня 2017 року  1,5 тис. доларів США.

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За ці гроші чиновник пообіцяв незастосування штрафних санкцій в результаті позапланової перевірки щодо земельної ділянки, яка перебуває в користуванні підприємця на праві сервітуту.

Досудове розслідування завершено.

Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно депутата міськради, що працює в сфері земельних відносин за ч.3  ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади).

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Теги: #Тернопіль#хабар#обвинувачення