700 жінок вирушили пішки з Тернополя до Зарваниці на прощу матерів (фото)

У неділю, 13 травня, після літургії об 11 год розпочнеться спільна молитва матерів на чудотворному місці біля купелі Св. Анни.

700 жінок вирушили сьогодні пішки з Тернополя до Марійського духовного центру в Зарваниці на прощу матерів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, жінки пройдуть пішки 54 км, щоб у вихідні у чудотворному місці молитися перед Пресвятою Богородицею за мир в Україні та своїх дітей. Очолює паломницьку групу духівник спільноти «Матері в молитві» о. Василь Чамарник.

Перед початком паломництва у катедральному соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці відбулося богослужіння, після якого прочанок благословив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор (Мартинюк), який відслужив для жінок архиєрейську святу літургію.

Читайте такожПонад 1 500 паломників вирушили пішки з Тернополя на Всеукраїнську прощу у Зарваницю (фото, відео)

«Бажаю вам щасливо іти прощею до Матері Божої, через яку у духовному житті ми знаходимо Христа», – сказав Теодор, окропивши прочанок освяченою водою.

Завтра у Зарваниці в рамках прощі відбудеться святковий концерт, свята літургія, о 21 год розпочнеться похід із свічками до чудотворного місця та молебень до Пресвятої Богородиці, Хресна дорога, а о 1 год ночі – нічні чування.

У неділю, 13 травня, після літургії об 11 год розпочнеться спільна молитва матерів на чудотворному місці біля купелі Св. Анни.