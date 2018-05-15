Він власноручно склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи.

На Тернопільщині передали до суду обвинувачення щодо директора школи, який підробив документ, щоб врятувати від штрафу односельця.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що до директора школи з метою уникнення від відповідальності за водіння автомобіля у нетверезомі стані звернувся місцевий житель. Оскільки порушнику за вчинене загрожував штраф більше 10 тис. грн, він просив посадовця взяти його на поруки колективом школи.

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Директор погодився. Він власноручно склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи. Директор підробив протокол загальних зборів педколективу, клопотання про передачу на поруки, характеристику односельцю, який нібито працював у школі кочегаром, а насправді їздив на заробітки за кордон.

Розслідування завершено.

Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно директора однієї із шкіл Теребовлянського району за ч.1 ст. 366 КК України (складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів).