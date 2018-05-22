Також, відповідно до вироку суду, засуджений впродовж трьох років не має права обіймати посади в органах державної влади.

На Тернопільщині за отримання 44 тисяч гривень хабара посадовця засуджено до 5 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс Тернопільський міськрайонний суд.

Державним обвинувачем доведено у суді що посадовець, працюючи начальником реєстраційної служби вимагав і одержав неправомірну вигоду у сумі 44 тисяч гривень за сприяння у проведенні державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок. Договори для реєстрації земельних ділянок були подані місцевим фермером, а посадовець забороняв їх реєструвати, поки не отримає за них обумовленої суми.

Читайте такожВ Одесі слідчий вимагав $5 тисяч хабара від підозрюваного у справі про ДТП з двома загиблимиПравоохоронці затримали державного службовця при одержанні ним усіх коштів, які він вимагав.

Тернопільський міськрайонний суд погодився із позицією прокурора і визнав посадовця винним у вчиненні злочину за ч.3 ст. 368 КК України та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна. Також, відповідно до вироку суду, засуджений впродовж трьох років не має права обіймати посади в органах державної влади.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі на хабарі у $4 тисяч затримано тимчасово виконуючого обов’язків начальника одного із районних відділень поліції.