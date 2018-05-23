"Найважливіше, коли громадяни працевлаштовуються, на теренах області успішно розвивається підприємництво і сплачуються податки", - підкреслив очільник області.

Тернопільщина посіла перше місце в Україні за темпами росту фактичних надходжень єдиного податку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час колегії департаменту фінансів повідомив голова ТОДА Степан Барна.

Він зазначив, що за останні три роки дохідна частина бюджетів області зросла втричі, а за 4 місяці ріст надходжень склав 138,7 % у порівнянні аналогічним періодом минулого року).

«Соціально-економічний розвиток краю можливий лише за умови розвитку громад. Від районів області я очікую конкретних пропозицій для напрацювання стратегії сталого розвитку регіону, адже теперішня політика держави – це політика максимального сприяння. І це відображається не лише у тому, що ремонтуються дороги, відкриваються нові об’єкти тощо. Найважливіше, коли громадяни працевлаштовуються, на теренах області успішно розвивається підприємництво і сплачуються податки», – підкреслив очільник області.

Загалом до зведеного бюджету області з січня по квітень поточного року надійшло 2,373 млрд грн доходів, у тому числі до державного бюджету — 1,151 млрд грн, до місцевих бюджетів — 1,221 млрд грн.

«У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року досягнуто приросту надходжень до загального фонду на 232,1 млн грн або 26,3%. Власних доходів надійшло 1,114 млрд грн, план перевиконано на 12,1 % (119 млн грн)», – зазначив директор департаменту фінансів Тернопільської облдержадміністрації Степан Скибиляк.