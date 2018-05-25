Затримали чоловіка у Вінниці.

Правоохоронці затримали злодія, який викрав в Тернополі з приватного будинку майна на 50 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, співробітники управління карного розшуку ГУНП Тернопільщини спільно з розшуківцями міського відділу поліції встановили, що 28-річний житель Закарпаття причетний до крадіжки з приватного будинку на вул. Дівочій.

Злочин стався наприкінці лютого. Підозрюваний планував обікрасти інший будинок, проте в момент, коли готувався розбивати вікно, аби проникнути туди, помітив, що в помешканні хтось. При цьому господиня побачила крізь вікно підозрілого чоловіка і встигла сфотографувати його.

Натомість закарпатець, розбивши вікно, проник до іншого будинку й виніс звідти золоті прикраси та кошти на суму майже 50 тис. грн.

Затримали його у Вінниці. Виявилося, що чоловіка також розшукували і правоохороці Івано-Франківська.

Зараз затриманий перебуває в слідчому ізоляторі.