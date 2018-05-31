На Тернопільщині втонув 6-річний хлопчик

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 30 травня о 20.45 у чергову частину Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що у ставку неподалік житла вона знайшла свого сина.

За попередніми даними, малолітній близько 16 год пішов на пасовище. Коли хлопець вчасно додому не повернувся, мама вирушила на його пошуки. На полі дитини не виявила, а згодом знайшла сина в місцевому ставку. Ознак життя хлопчик не подавав.

За даними поліції, жінка самостійно виховувала чотирьох синів, оскільки батько дітей помер ще у 2016 році.

Факт загибелі дитини внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ч. 1 ККУ.