На Тернопільщині відбудеться День одного з наймістичніших замків краю (програма)
09:23, 01 червня 2018Тернопіль
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Усі охочі зможуть випробувати свою майстерність під час різноманітних майстер-класів.
Кременецький замок / фото wikipedia.org
Всіх охочих запрошують на Свято замку до Кременця.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, 3 червня, у Кременці відбудеться Свято замку. Гостей чекатимуть на Замковій горі у славнозвісному замку Бони XIV – XVI ст.
Розпочнеться святкування о 13:00 годині. У програмі театралізоване дійство «Від Руси до України», концерт аматорських колективів Кременеччини, обласний фестиваль танцю «Бона Денс» за участю хореографічних колективів Кременеччини, Тернопільщини та Рівненщини, показові виступи з кікбоксингу та багато іншого.
Також під час свята діятимуть містечко народних ремесел і виставка стрілецької зброї, луків, арбалетів. Усі охочі зможуть випробувати свою майстерність під час різноманітних майстер-класів.
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