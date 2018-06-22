На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо 22-річного юнака за ухилення від призову

Була в призовника вагома причина, чи ухилення від призову було свідомим – правоохоронці з’ясують під час розслідування.

На Тернопільщині відкрили кримінальне провадження щодо 22-річного юнака за ухилення від призову. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до поліцейських матеріали надійшли від міського військового комісаріату щодо жителя району, який пройшовши медичну комісію, був признаний придатним до військової строкової служби, однак в день відправки до комісаріату не з’явився. Була в призовника вагома причина, чи ухилення від призову було свідомим – правоохоронці з’ясують під час розслідування. Слідчі Кременецького відділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за статтею 335 ККУ.

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