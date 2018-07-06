Вказані кошти надійшли до місцевого бюджету за місцем реєстрації підприємця та будуть використані для фінансування програм соціально-економічного розвитку громади.

На Тернопільщині підприємець, який ухилявся від сплати податків на суму понад 1 млн грн, після відкриття провадження сплатив заборговане.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, підприємець, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності, здійснював реалізацію промислової продукції без відображення у обліку реально отриманих доходів.

За результатами вжитих податковою міліцією заходів ним у ході досудового розслідування добровільно у повному обсязі сплачені приховані податки, а також відшкодована шкода, завдана державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня) на загальну суму близько 1,2 млн грн.

Вказані кошти надійшли до місцевого бюджету за місцем реєстрації підприємця та будуть використані для фінансування програм соціально-економічного розвитку громади.

Враховуючи сплату податків та боргів, прокуратурою Тернопільської області до суду направлено клопотання про звільнення вказаної особи від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.