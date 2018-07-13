Цього року буде завершено будівництво очисних споруд у найбільшому райцентрі Тернопільщини Чорткові - Барна

11:29, 13 липня 2018
Тернопіль
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Фото прес-служби ТОДА

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, про це заявив учора голова ТОДА Степан Барна під час святкування дня Чорткова.

«Мені приємно констатувати, що цього року буде завершено будівництво очисних споруд у Чорткові, що стало можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів України на чолі з Володимиром Гройсманом. Завдяки таким крокам і спільним зусиллям ми змінюватимемо на краще кожне місто у Тернопільській області», – пообіцяв голова ОДА.

Фото прес-служби ТОДА

Він також додав, що відповідно до доручення президента України Петра Порошенка у Чорткові розпочнеться будівництво двох нових казарм для військовослужбовців контрактної служби.

«Сьогодні Чортків є символом розвитку місцевого самоврядування. Завдяки використанню унікальних можливостей, які сьогодні дає держава в рамках децентралізації, значно покращилася інфраструктура міста. Воднчас це місто має славетну історію. Саме тут відбувалися визначні історичні події, серед яких Чортківська офензива, а також проявлявся героїзм козаків, вояків УПА, Січових Стрільців. Саме з Чортківщини походить мій рід, тому цей край для мене – особливий», – зазначив Барна.

Фото прес-служби ТОДА

Вранці ж вітаючи у Чорткові з храмовим празником керуючого Бучацькою єпархією УГКЦ владику Дмитра Григорака керівник області вручив йому почесну відзнаку Тернопільської ОДА – нагрудний знак «Гордість Тернопілля» за вагомий особистий внесок у розвиток духовності, утвердження принципів християнської моралі, історичної справедливості в українському суспільстві.

Фото прес-служби ТОДА

Також Барна з нагоди відзначення Дня міста Чорткова і за відмінне виконання службових обов’язків, самовідданість, професіоналізм та бездоганну військову дисципліну вручив медалі «За службу Україні» військовослужбовцям Олегу Касіянику та Іванові Южді.

У рамках святкування Дня міста відбувся футбольний турнір за участі Національної збірної ветеранів футболу, збірної мерів України, футбольного клубу «Маестро» та ветеранів чортківського «Кристалу».

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Теги: #Тернопільщина#Чортков