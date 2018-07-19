У Тернополі розшукують невідомого, який привласнив медичний прилад вартістю 25 тисяч гривень

За словами водія рейсового автобуса, який мав передати прилад, передачу в нього до законної володарки забрав інший чоловік.

У Тернополі розшукують невідомого, який привласнив медичний прилад вартістю 25 тис. грн.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жительці Збаразького району 18 липня з Бучача через водія рейсового автобуса передали медичний прилад вартістю 25 тис. грн. Проте передачу жінка не змогла забрати. Водій пояснив, що уже все віддав чоловікові.

Правоохоронцям водій розповів, що як тільки він заїхав на територію вокзалу, до нього підійшов чоловік і сказав видати бучацьку передачу. А вже згодом, коли пакунок було віддано, з аналогічним проханням підійшла жінка.

Наразі правоохоронці злодія, оперативники опрацьовують відео з камер спостереження.

Даний факт внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за ст. 190 ККУ (шахрайство).

Правоохоронці зазначають, що під час передачі посилок автобусами, маршрутними таксі, потягами злочинці діють по дуже простій схемі. Вони підслуховують розмови, які проходять між відправником та тим, хто повинен передати посилку, і встановлюють для себе важливі подробиці - хто підійде, як представиться, як буде вдягнений тощо. І роблять все можливе для того, щоб отримати передачу раніше справжнього одержувача