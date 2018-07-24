14 дітей бійців АТО з Тернопільської області вирушили на відпочинок в Молдову (фото)

За останні три роки вдалося відправити на оздоровлення за кордон близько 400 дітей з Тернопільщини.

14 дітей бійців АТО з Тернопільської області вирушили на відпочинок в Молдову.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, провести їх зібралися рідні та друзі, представники влади і духовенства.

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Усі дітки отримали подарунки та благословення від духівників на щасливу подорож.

За останні три роки вдалося відправити на оздоровлення за кордон близько 400 дітей з Тернопільщини. Цього року планують оздоровити ще 200.

Протягом чотирьох років Тернопільська ОДА завдяки співпраці із закордонними партнерами, посольствами та українською діаспорою, оздоровлює дітей учасників АТО у Польщі, Хорватії, Сербії, Литві, Угорщині, Грузії, Шотландії та Греції.