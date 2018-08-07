На Тернопільщині у ДТП загинув 70-річний водій (фото)
12:05, 07 серпня 2018Тернопіль
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За попередніми даними, водій автомобіля Wolksvagen Passat не впорався з керуванням та з'їхав у кювет водій.
На Тернопільщині у ДТП загинув 70-річний водій.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода трапилася 6 серпня близько 16.50 між селом Смиківці Тернопільського району та обласним центром на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. Про автомобіль на узбіччі і водія без ознак життя на лінію "102" повідомив невідомий.
На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.
За попередніми даними, водій автомобіля Wolksvagen Passat не впорався з керуванням та з'їхав у кювет водій. В результаті перекидання іномарки від отриманих численних травм чоловік помер на місці ДТП.
Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 2 ККУ.
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