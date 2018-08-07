На Тернопільщині у ДТП загинув 70-річний водій (фото)

За попередніми даними, водій автомобіля Wolksvagen Passat не впорався з керуванням та з'їхав у кювет водій.

На Тернопільщині у ДТП загинув 70-річний водій.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, автопригода трапилася 6 серпня близько 16.50 між селом Смиківці Тернопільського району та обласним центром на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка. Про автомобіль на узбіччі і водія без ознак життя на лінію "102" повідомив невідомий.

На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, водій автомобіля Wolksvagen Passat не впорався з керуванням та з'їхав у кювет водій. В результаті перекидання іномарки від отриманих численних травм чоловік помер на місці ДТП.

Триває слідство відповідно до ст. 286 ч. 2 ККУ.