Водія, який у нетверезому стані на смерть збив перехожу, засудили до 4 років позбавлення волі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідне рішення прийняв Тернопільський міськрайсуд.

В суді було доведедено, що водій автомобіля «Renault-Trafic», перебуваючи у стані тяжкого отруєння алкоголем, збив 2 пішоходів поблизу зупинки громадського транспорту «Арс-кераміка» 29 грудня 2016 р.

Рухаючись із швидкістю 80 км/год при наближенні до нерегульованого пішохідного переходу він не зупинився, щоб дати дорогу 2 пішоходам, а скоїв наїзд на людей, які завершували перехід проїзної частини дороги по нерегульованому пішохідному переході.

У результаті наїзду транспортним засобом жінка, що саме переходила дорогу, отримала смертельні травми, а чоловік – тяжкі тілесні ушкодження.

Тернопільський міськрайонний суд, погодившись із позицією прокурора визнав винним обвинуваченого за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої та заподіяли тяжкі тілесні ушкодження потерпілому) та призначив йому покарання у виді 4 роки позбавлення волі і 3 роки позбавлення права керування транспортним засобом.