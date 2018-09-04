На Тернопільщині за сприяння аграрія Петра Гадза «Свято у старому замку» відзначили з 500-кілограмовим короваєм (фото)

Родзинкою святкування став коровай вагою 500 кг, яким пригощала родина Петра Гадза.

За сприяння аграрія та мецената Петра Гадза у селі Підзамочок, що на Бучаччині, відзначали «Свято у старому замку», яке відбувалося уже вчетверте.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, розпочалося свято з екскурсу в історію Підзамочківського замку, який провели учасники місцевого театрального гуртка. Задля підсилення колоритності вони були одягнені у старовинні костюми.

Родзинкою святкування став коровай вагою 500 кг, яким пригощала родина Петра Гадза. Окрім того, на святі пригощали яблуками з фермерського господарства «Гадз», медом та молоком із ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

«Цьогоріч Петро Іванович Гадз та вся його сім’я максимально причинилися до організації «Свята у старому замку». Він став генеральним спонсором святкування, замовив нам коровай, вагою 510 кілограмів, який спекла його дочка Оксана та онучка Лілія Прокіпчук. Петро Гадз особисто намащував випічку медом, додавав яблука та молоко і пригощав гостей. Відпочити вдалося усім поколінням: старші слухали чудові мелодії, ласували шашликом, а молодші – розважалися на атракціонах, яких було вдосталь», – розповіла головний режисер свята, директор Підзамочківського будинку культури Ганна Ковалишин.

Вона додала, що Гадз допоміг організувати не лише смачну частину святкування, а й музикальний супровід. Гостей «Свята у старому замку» розважала лауреатка всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів лемківської культури України і Польщі Леся Горлицька. Також вечір відпочинку урізноманітнили виступи народного аматорського вокального ансамблю «Більчанка» і колективи Підзамочківського та районного будинків культури.