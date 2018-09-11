На Тернопільщині будують 7 житлових комплексів для майже 900 військовослужбовців-контрактників (фото)

У першому півріччі наступного року у двоповерхові будівлі уже заселяться військовослужбовці.

На Тернопільщині за 104,9 млн грн будують 7 житлових комплексів для майже 900 військовослужбовців-контрактників.

Як повідомив УНІАН представник Західного регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Василь Лабай, дві казарми зводять у Тернополі, три – у райцентрі Теребовля та ще дві у одному з найбільших районних центрів області Чорткові.

Очікується, що у першому півріччі наступного року у двоповерхові будівлі уже заселяться військовослужбовці.

Як повідомив керівник підрядної компанії Володимир Швайка, будівництво першої казарми у Тернополі розпочали 13 серпня і уже завершили роботи нульового циклу.

«Проект казарм нескладний: поверхи невисокі, вікна великі, тож загальна верхня будова піде швидко. Якщо буде фінансування, то до нового року ми підведемо обидві будівлі під дах. Поки між замовником і підрядником укладений договір тільки на фундамент. Немає ще інженерної карти комунікації – вона на експертизі. Наразі ми маємо усі необхідні будівельні матеріали», – зазначив Швайка.

Кожен майбутній гуртожиток – це двоповерхова будівля, розрахована на 125 військових.

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«Термін будівництва казарми покращеного планування, згідно тендерної документації, не буде перевищувати 210 днів. Таким чином очікуємо, що у першому півріччі 2019 року у новенькі казарми вселяться військовослужбовці-контрактники», – поділився планами заступник начальника управління – головний інженер Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління Василь Стеців.

За його словами, загальна площа однієї будівлі складатиме 1 тис. 55 квадратних метрів.

«На кожному поверсі розміщуватиметься 6 житлових блок-секцій та кухня. На першому поверсі будівлі передбачені пральня з сушарнею. Кожна блок-секція матиме площу 54,5 кв м, розрахована на 10 ліжко-місць і складається з двох житлових кімнат по 20 квадратних метрів кожна, душової кімнати та туалету», – розповів Стеців.

У кімнаті для кожного військовослужбовця передбачено ліжко на металокаркасі, напівм’який стілець, приліжкову шафу з полицями та шафу для одягу. У казармі покращеного планування житимуть контрактники самі, без сімей.

В середньому будівництво однієї казарми покращеного планування в області обійдеться державному бюджету у майже 15 млн грн. Загалом на реалізацію будівництва на Тернопільщині 7 житлових скерують 104,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, цього року в травні у Теребовлі уже ввели в експлуатацію 1 гуртожиток покращеного планування на 125 місць, куди заселилися військовослужбовці, які щойно повернулися до пункту постійної дислокації із району проведення операції об’єднаних сил. Для того аби бійці окремої артилерійської бригади ОК «Захід» змогли заселитися у новеньку будівлю, з державного бюджету України було виділено 15 млн грн.