На Тернопільщині при ловлі раків втонув 73-річний чоловік

17:06, 11 вересня 2018
Тернопіль
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Иллюстрация REUTERS

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, тіло місцевого мешканця в місцевому ставку Козови виявили учора.

Чоловік зник ввечері 9 вересня під час лову раків.

 Для проведення судово-медичної експертизи тіло загиблого направлено в морг Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні.

На місце події залучався черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.

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