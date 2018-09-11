На Тернопільщині при ловлі раків втонув 73-річний чоловік
17:06, 11 вересня 2018Тернопіль
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На Тернопільщині втонув 73-річний чоловік.
Иллюстрация REUTERS
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, тіло місцевого мешканця в місцевому ставку Козови виявили учора.
Чоловік зник ввечері 9 вересня під час лову раків.
Для проведення судово-медичної експертизи тіло загиблого направлено в морг Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні.
На місце події залучався черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини.
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