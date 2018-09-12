На Тернопільщині рятувальники погасили пожежу автомобіля
10:28, 12 вересня 2018Тернопіль
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Власник іномарки покинув місце події.
Фото УНІАН
На Тернопільщині рятувальники погасили пожежу автомобіля.
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Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 11 вересня об 11.24 на автодорозі поблизу с. Малі Чорнокінці Чортківського району виникла пожежа в автомобілі марки «Volvo».
Власник іномарки покинув місце події.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.
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