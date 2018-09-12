На Тернопільщині рятувальники погасили пожежу автомобіля

Власник іномарки покинув місце події.

На Тернопільщині рятувальники погасили пожежу автомобіля. Читайте такожНа Тернопільщині, спалахнувши внаслідок ДТП, згорів позашляховик Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 11 вересня об 11.24 на автодорозі поблизу с. Малі Чорнокінці Чортківського району виникла пожежа в автомобілі марки «Volvo». Власник іномарки покинув місце події. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Пожежу ліквідовано черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

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