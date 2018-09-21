Триватиме захід 20-22 вересня.

У Тернополі проходить XVII Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, участь в конгресі беруть лікарі з усього світу.

Триватиме захід 20-22 вересня.

«Тернопілля у багатьох аспектах є однією із передових областей в напрямі розвитку медицини. Реалізовуючи стратегію медичної реформи, нам потрібен цей досвід, котрий сьогодні набувають та практикують наші лікарі по всьому світу. Ми приємно вітаємо сьогоднішній захід. Сподіваюся, що він буде стимулом для розвитку медицини в Тернопільській області, а для наших лікарів це буде можливість обмінятися досвідом», – зазначив під час відкриття конгресу голова ТОДА Степан Барна.