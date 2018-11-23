На Тернопільщині в райлікарні відкрили кабінет лапароскопічної хірургії з обладнанням вартістю 45 тис. євро (фото, відео)

У перспективі Шумська районна лікарня має стати медичним закладом інтенсивного лікування першого рівня у складі Кременецького госпітального округу.

На Тернопільщині в Шумській районній лікарні відкрили кабінет лапароскопічної хірургії.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, німецьку лапароскопічну хірургічну стійку вартістю 45 тис. євро лікарні безоплатно отримала завдяки співпраці райдержадміністрації, районної ради та керівництва лікарні спільно з Тернопільським відділенням Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО, а також товариствами Червоного Хреста Німеччини і Польщі.

Використання даного обладнання дає можливість значно скоротити час проведення операції та післяопераційну реабілітацію.

Під час відкриття відділення голова ТОДА Степан Барна наголосив, що один з пріоритетних напрямків в умовах реалізації медичної реформи — це конкурентоздатність надання медичних послуг особливо на районному рівні, де лікувальні заклади завжди були під загрозою закриття.

«Жодна районна лікарня в області не закриється, допоки надаватиме якісні медичні послуги. Відтепер в Шумській районній лікарні проводяться перші лапароскопічні операції, що свідчить про вдосконалення роботи медзакладу», – відзначив очільник області.

У перспективі Шумська районна лікарня має стати медичним закладом інтенсивного лікування першого рівня у складі Кременецького госпітального округу.

В той же час Барна вкотре порушив проблематику заборгованості із виплати заробітної плати, сформованої внаслідок нераціонального розподілу й використання вільних залишків коштів загального фонду місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування.

«Ми поставили собі за мету – допомогти в усуненні цієї заборгованості. Тож спільно з райдержадміністрацією та районною радою домовилися, що на ліквідацію 4,5 млн грн заборгованості по заробітній платі в Шумській районній лікарні держава додатково спрямовує 3 млн грн», – повідомив Барна.

Довідка УНІАН.

Лапароскопія — новий метод в хірургії, який дозволяє проводити оперативне втручання на внутрішніх органах через невеликі отвори по 0,5-1,5 см. Такий метод дає можливість якісніше провести операцію з мінімальним ушкодженням тканин, завдяки чому пацієнт швидше одужує має змогу виписатися зі стаціонару вже на наступну добу.