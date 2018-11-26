Правоохоронці зафіксували факт отримання посадовцем неправомірної вигоди за місцем його проживання.

На Тернопільщині при отриманні 3,5 тис. доларів хабара затримали сільського голову.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, сільський голова, знаючи про наміри жителя області виготовити документи на земельну ділянку, вимагав та отримав від нього кошти за сприяння у підготовці та видачі рішення сільради про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її у власність.

Правоохоронці зафіксували факт отримання посадовцем неправомірної вигоди за місцем його проживання.

Прокурором області повідомлено про підозру посадовцю органу місцевого самоврядування за ч.3 ст.368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище).