Водій помітив, що у гаманці пасажира є багато грошей, наздогнав чоловіка та вдарив його по голові, вкрав гроші і втік.

На Тернопільщині розшукали таксиста, який пограбував пасажира.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, близько першої години ночі потерпілий сів у легковий транспорт, аби доїхати в село Смиківці Тернопільського району. При собі мав заробітну плату – 5 тис. грн.

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Доїхавши за вказаною адресою, розрахувався з таксистом, заплативши 95 грн. Водій помітив, що у гаманці пасажира є багато грошей, він наздогнав чоловіка, вдарив його по голові, вкрав гроші і втік.

Півтори доби знадобилося правоохоронцям, аби вийти на слід підозрюваного. Оперативники карного розшуку разом зі слідчими Тернопільського районного відділення перевіряли усі служби таксі та напрямки, за якими їздили водії.

Таким чином поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився раніше судимий за крадіжки 40-річний тернополянин, чергова справа щодо якого наразі перебуває у суді.

Чоловік у скоєному зізнався, гроші повернув.

Йому оголосили підозру відповідно до ст. 186 ч. 2 ККУ (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого).