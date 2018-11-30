У січні-жовтні на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій зменшилась в 2,4 рази

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-жовтні 2018 року склала 51,2 млн грн.

У січні-жовтні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на Тернопільщині кількість отримувачів субсидій зменшилась в 2,4 рази до 107 тис. 333 господарств.

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Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, з них у міських поселеннях субсидія надавалась 49 тис. 70 господарствам, у сільській місцевості – 58 тис. 263.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні-жовтні 2018 року склала 51,2 млн грн (у міських поселеннях – 24,6 млн грн, у сільській місцевості – 26,6 млн грн), у січні-жовтні 2017 року вона складала 122,4 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство в жовтні 2018 року збільшився порівняно з жовтнем 2017року у 1,8 раза (на 270,5 грн) і становив 625 грн.

Сума перерахованих субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги, в січні-жовтні 2018 року склала 2,161 млрд грн, що на 6,5% менше відповідного показника в січні-жовтні 2017 року.

Заборгованість бюджетів за субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг перед організаціями, що надають ці послуги, на кінець жовтня 2018 року становила 238,6 млн грн.

Загалом впродовж січня-жовтня 2018 року за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 187 тис. 834 домогосподарства, що на 19,2% (на 44 тис. 570 домогосподарств) менше, ніж у січні-жовтні 2017 року. Питома вага звернень домогосподарств, які проживають у міських поселеннях, склала 40,4%, у сільській місцевості – 59,6%.