При Марійському духовному центрі у Зарваниці створили агрокооператив

Агрокооператив назвали на честь провідника Української греко-католицької Церкви Андрея Шептицького.

При Марійському духовному центрі у Зарваниці створили сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ, назвали його на честь провідника Української греко-католицької Церкви Андрея Шептицького.

«Митрополит Андрей зробив надзвичайно великий внесок у розвиток не лише нашої церкви, але й соціального добробуту українського народу. Він казав, що завжди бідним є той народ, який не має свого промислу. А надійне фінансове становище дає поживу для піднесення духовності нації. Громадська діяльність була для митрополита логічним продовженням церковного служіння. Андрей Шептицький не раз стверджував, що тільки віруючі особи спроможні побудувати добрий економічний лад, оскільки їхньою метою є не лише особистий дохід, а й загальний добробут. До побудови цього ладу він залучав духовенство Української греко-католицької церкви», – зазначають в прес-службі єпархії.

Ініціатором створення кооперативу стало фермерське господарство «Зарваниця АГРО», яке діє при Марійському духовному центрі з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка.

Кооператив діятиме на території прилеглого до Зарваниці с. Вишнівчик. На основі кооперативу заплановано відкрити цех з переробки молочної продукції, створити лінію з виробництва йогуртів, пастеризованого молока, твердого сиру та інших продуктів.

Довідка УНІАН. Марійськийдуховний центр у Зарваниці входить до двадцятки Марійських центрів світу. Щорокуучасть у Всеукраїнськійпрощіберуть десятки тисяч паломників.