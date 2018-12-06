Міськвиконком запровадив маршрутки з обласного центру до сіл, які приєдналися до Тернопільської ОТГ

Перевізники, що обслуговуватимуть вказані автобусні маршрути загального користування, обиратимуться на конкурсній основі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, для забезпечення життєдіяльності населених пунктів, що приєдналися до Тернопільської міської територіальної громади, на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради було затверджено маршрути приміського сполучення «Тернопіль – Курівці», «Тернопіль – Кобзарівка», «Тернопіль – Малашівці – Іванківці – Плесківці», «Тернопіль – Глядки».

Перевізники, що обслуговуватимуть вказані автобусні маршрути загального користування, обиратимуться на конкурсній основі, після чого управлінням транспорту, комунікацій та зв’язку будуть розроблені розклади руху та виготовлені паспорти автобусних маршрутів. До проведення конкурсного відбору на вказаних маршрутах працюватимуть тимчасові перевізники.

За даними прес-служби, мешканці Малашовецької, Кобзарівської, Чернихівської та Курівецької сільських територіальних громад, які приєдналися до Тернопільської міської територіальної громади, у всьому громадському транспорті Тернополя користуватимуться пільгами та зможуть оформити «Картку тернополянина».

Як повідомляв УНІАН, через систематичні земельні дерибани та корупційні скандали, більшість прилеглих до Тернополя сіл відмовилися приєднуватися до Тернопільської ОТГ. До неї увійшли віддаленіші села, подекуди з інших районів.