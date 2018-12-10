У Тернополі винесено вирок інформатору "ЛНР" і "ДНР"

Суд визнав мешканця Рубіжного Луганської області винним у сприянні терористичній організації.

У Терноплі до чотирьох з половиною років позбавлення волі засуджено інформатора "ЛНР" і "ДНР".

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс Тернопілський міськрад суд.

Під час судових слухань доведено, що 54-річний житель Луганщини з власної ініціативи почав співпрацю з терористами, збирав дані щодо місць дислокації, маршрутів пересування та чисельності підрозділів і військової техніки Збройних сил України та інших військових формувань, задіяних у проведенні антитерористичної операції.

Зокрема, інформатор передавав вказані дані телефоном учасникам так званих «ДНР» і «ЛНР» під час перебування у місті Рубіжне та інших населених пунктах Луганської області.

Суд визнав мешканця Рубіжного Луганської області винним в інкримінованому йому злочині за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу ("сприяння терористичній організації") та засудив до 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Тернопільською обласною прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво за даним провадженням.