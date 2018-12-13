У Тернополі внаслідок зіткнення автомобіля з службовим автобусом травмовано пасажирів (фото)

За попередніми даними, обоє кермувальників тверезі, у них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

У Тернополі внаслідок зіткнення автомобіля з службовим автобусом травмовано пасажирів

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні 13 грудні близько 5 годи ранку при виїзді з Чорткова водій мікроавтобуса Volkswagen T4 не врахував дорожньої ситуації та погодних умов, виїхав на смугу зустрічного руху й врізався в задню ліву бокову частину службового автобуса.

В останньому на момент аварії в перебувало близько двадцяти осіб. Бригада швидкої до лікарні забрала жінку з різаною раною, ще двом надали допомогу на місці автопригоди. Згодом до медзакладу зі скаргами звернулося ще кілька людей з автобуса.

За попередніми даними, обоє кермувальників тверезі, у них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство.