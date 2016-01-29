У Тернополі планують побудувати нові тролейбусні лінії

Як повідомляє видання «За Збручем», у міському бюджеті також закладені кошти на купівлю нових тролейбусів.

«Є у планах вдосконалити тролейбусну мережу. Окремі маршрути плануємо підсилити, а також прокласти нові тролейбусні лінії. Зокрема підсилимо маршрути №1 та №2, а також №8. Плануємо збудувати нову тролейбусну лінію, яка сполучить мікрорайон Аляска і масив Дружба. Вулицю Бродівську плануємо сполучити з центром Тернополя», - розповідають в управлінні транспорту та зв’язку Тернопільської міської ради.

Окрім цього, у планах придбати 10 тролейбусів-«гармошок». Також у місті є 6 старих, які потрібно відремонтувати.

«Будемо відмовлятися від придбання звичайних тролейбусів, і купувати «гармошки», оскільки вони більш вигідні», – зазначили в управлінні транспорту.

Крім того, вартість проїзду у тролейбусах планують підвищити до 2,75 гривні.