На Тернопільщині підприємство погасило мільйонний борг за спожите тепло

20:32, 08 лютого 2016
Тернопіль
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"Тернопільміськтеплокомуненерго" отримало майно вартістю1 мільйон гривень за борг за тепло.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, майно комунальне підприємство отримало минулого тижня від іншого підприємства на підставі господарського суду  Тернопільської області.

До суду позов щодо  стягнення з місцевого підприємства заборгованості за спожиту теплову енергію  у розмірі 1 млн грн. подала прокуратура Тернополя.

У межах виконавчого провадження підприємство-боржник уклало з КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» мирову угоду, на виконання якої передало майно вартістю понад 1 млн грн у власність територіальної громади.

Про яке саме майно йдеться мова в прокуратурі не уточнюють.

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