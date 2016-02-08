На Тернопільщині підприємство погасило мільйонний борг за спожите тепло

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, майно комунальне підприємство отримало минулого тижня від іншого підприємства на підставі господарського суду Тернопільської області.

До суду позов щодо стягнення з місцевого підприємства заборгованості за спожиту теплову енергію у розмірі 1 млн грн. подала прокуратура Тернополя.

У межах виконавчого провадження підприємство-боржник уклало з КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» мирову угоду, на виконання якої передало майно вартістю понад 1 млн грн у власність територіальної громади.

Про яке саме майно йдеться мова в прокуратурі не уточнюють.