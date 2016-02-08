На Тернопільщині підприємство погасило мільйонний борг за спожите тепло
20:32, 08 лютого 2016Тернопіль
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"Тернопільміськтеплокомуненерго" отримало майно вартістю1 мільйон гривень за борг за тепло.
Про яке саме майно йдеться мова в прокуратурі не уточнюють / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, майно комунальне підприємство отримало минулого тижня від іншого підприємства на підставі господарського суду Тернопільської області.
До суду позов щодо стягнення з місцевого підприємства заборгованості за спожиту теплову енергію у розмірі 1 млн грн. подала прокуратура Тернополя.
У межах виконавчого провадження підприємство-боржник уклало з КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» мирову угоду, на виконання якої передало майно вартістю понад 1 млн грн у власність територіальної громади.
Про яке саме майно йдеться мова в прокуратурі не уточнюють.
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