У Тернополі на будівельному майданчику виявили 2 артснаряди. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, вибухо-небезпечені предмети знайшли учора будівельники під час земельних робіт на вул. Вояків Дивізії Галичина.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що знайдено два артилерійських снаряди калібром 76 мм часів Другої Світової війни.

Учора групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення упраління снаряди було знищено.