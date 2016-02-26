У Тернополі вночі невідомі понищили автомобілі радянського автопрому
12:47, 26 лютого 2016Тернопіль
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У Тернополі вночі невідомі понищили автомобілі радянського автопрому. Як передає кореспондент УНІАН, про те, що на вул. Липовій молоді люди масово трощили припарковані автомобілі написала в Фейсбуці тернополянка Ірина Жигунова.
З приводу пошкодження майна відкрито кримінальне провадження / фото: УНИАН
За її даними, нищили лише «Жигулі» та «Ниви», у них виламували бокові дзеркала, били скло.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наразі до Тернопільського відділу поліції звернувся лише один мешканець обласного центру з заявою про невідомих зловмисників, які пошкодили його автомобіль «ВАЗ 2101».
Група швидкого реагування вихала на місце події, де виявила ще 3 пошкоджених транспортних засоби. У автомобілів розбиті вікна і дзеркала заднього виду.
Працівники поліції встановлюють власників даних авто. Хуліганів розшукують.
З приводу пошкодження майна відкрито кримінальне провадження.
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