Цьогоріч Угорщина прийме на відпочинок 200 дітей учасників АТО з Тернопільщини

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні домовилися під час зустрічі голова ОДА Степан Барна та посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень.

Барна подякував послу за підтримку бійців АТО з Тернопільщини та їхніх сімей.

"Протягом минулого літа 40 дітей з родин учасників АТО побували в Угорщині на відпочинку. Цього року плануємо відправити 200 дітей. Також в Угорщині приймали на реабілітацію поранених військовослужбовців. Ми дякуємо за підтримку та розуміння", – сказав Барна.

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Принагідно голова ТОДА обговорив з послом перспективи для співпраці з угорськими інвесторами.

"Тернопільщина – це центр Європи. Тому проекти будуть мати вигідні логістичні умови. Ми маємо потенціал у сфері сільського господарства, переробної галузі. Також відновлюємо спиртову галузь в області. Будемо раді спільним проектам у сферах туризму та культури", – зазначив Барна.

Під час зустрічі посла Угорщини запросили на бізнес-форум "Тернопіль-Інвест-2016", який проведуть у травні.