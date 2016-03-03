У Тернополі понад 100 освітян та учнів ВПУ пікетували через фінансові проблеми навчальних закладів

Як передає кореспондент УНІАН, в руках вони тримали плакати з написами «НІ руйнації профтехосвіти!», «Не забирайте в нас права на освіту».

Учасники акції протесту заявляють, що у них виникли фінансові проблеми після того, як повноваження з утримання ВПУ передали з державного на місцеві бюджети.

«Наразі в департаменті освіти і науки створено робочу групу, яка займається питаннями фінансування профтехучилищ. Ми плануємо залучати до її роботи приватних підприємців, представників агрохолдингів, щоб врегулювати дане питання. Ведеться робота, щоб не лише передати ці заклади на місцеві бюджети, але і в повній мірі забезпечити їхнє утримання», – запевнив заступник директора департаменту освіти і науки Тернопільської ОДА Володимир Чайковський.

За його даними, загалом в області функціонує 17 закладів профтехосвіти.