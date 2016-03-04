На Тернопільщині відновили роботу дитсадка, який не працював 25 років.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні відремонтованй дитсадок урочисто відкрили голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, народний депутат України від Тернопільщини Тарас Юрик, голова Тернопільської райради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.

Роботи з відновлення дошкільного навчального закладу в Ігровиці розпочали у жовтні 2015 року.

На виконання проекту було виділено 1,1 млн грн із Фонду регіонального розвитку і 120 тис. грн із районного бюджету.

У відновленому дитсадку облаштовано ігрову кімнату, їдальню, роздягальню, дві спальні кімнати, дитячий майданчик.

Загалом в Ігровиці проживає 60 дітей молодшого шкільного віку. Станом на сьогодні вихованцями дитсадку є 36 дітей.