На Тернопільщині відновили роботу дитсадка, який не працював 25 років

14:52, 04 березня 2016
Тернопіль
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Дитячий садок «Світ малечі», що розташований у селі Ігровиця Тернопільського району, не працював із 1990 року.

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На Тернопільщині відновили роботу дитсадка, який не працював 25 років.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, сьогодні відремонтованй дитсадок урочисто відкрили голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна, народний депутат України від Тернопільщини Тарас Юрик, голова Тернопільської райради Андрій Галайко, голова Тернопільської РДА Олександр Похилий.

Роботи з відновлення дошкільного навчального закладу в Ігровиці розпочали у жовтні 2015 року.  

На виконання проекту було виділено 1,1  млн грн із Фонду регіонального розвитку і 120 тис. грн із районного бюджету.

У відновленому дитсадку облаштовано ігрову кімнату, їдальню, роздягальню, дві спальні кімнати, дитячий майданчик. 

Загалом в Ігровиці проживає 60 дітей молодшого шкільного віку. Станом на сьогодні вихованцями дитсадку є 36 дітей.

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