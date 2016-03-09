На Тернопільщині у ДТП з трьох автомобілів травмовано двоє осіб

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, ДТП трапилася учора в прилеглому до Тернополя селі Березовиця.

Встановлено, що водій автомобіля "Део-Ланос" виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем "Рено Кенго". Після удару "Рено" відкинуло і він врізався у вантажівку "ДАФ", яка рухалася паралельною смугою в попутному напрямку.

Внаслідок ДТП двоє людей потрапили до лікарні.

У водія "Део"*– закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, вивих плечового суглобу та коліна. Його доправили до травматологічного відділення. У пасажира "Рено" медики констатували закриту травму черепа.

Автопригоду внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху.