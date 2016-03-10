У Тернополі в нічному клубі побили помічника нардепа: зіпсував кадр

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, сьогодні о 2.20 до Тернопільського відділу поліції звернувся 23-річний житель обласного центру. Він представився помічником-консультантом народного депутата України і заявив, що повідомив тілесні ушкодження в нічному клубі.

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Поліцейські з’ясували, що конфлікт між відвідувачами нічного клубу стався у вбиральні. Одна компанія фотографувалася, а 23-річний тернополянин з друзями своєю появою зіпсували їм кадр. За це помічник нардепа отримав кулаком в обличчя.

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На даний час правоохоронці вилучили відео з камер спостереження нічного клубу, аби встановити осіб, причетних до хуліганських дій.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство).