В зону АТО вирушили 45 бійців батальйону «Тернопіль».

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, пробудуть правоохоронці на сході 45 діб.

«Єдине, що я хочу вам побажати це те, щоб ми востаннє проводжали вас туди, щоб ви там відстояли честь нашої області достойно і всі повернулися живі та здорові. Вас чекають батьки, друзі, діти, дружини. Не забувайте, що ви один колектив, не підводьте самих себе, не підводьте командира і не підводьте честь нашої області. Бажаю вам щасливої дороги і швидкого повернення додому», – сказав під час проводів загону заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик.

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Правоохоронці з Тернополя в зоні проведення антитерористичної операції підтримуватимуть правовий режим, перевірятимуть транспортні засоби, робитимуть усе, аби не допустити перевезення незаконних речовин, боєприпасів, зброї.

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Після молитви священнослужителів бійці вирушили у зону проведення АТО.