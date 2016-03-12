У Тернополі шахраї викрали у 19-річної дівчини $600

Як тільки вона вийшла з банку, до неї підбігли двоє незнайомців. Чоловіки стали розповідати, як щойно загубили чималу суму грошей, допитувалися, чи не привласнила дівчина чужих грошей. Та розгублено пояснювала, що ніякої готівки не знаходила, при цьому погодилася показати власну сумку і гаманець.

Пройдисвіти попросили показати номінал купюр.

Уважно роздивившись долари, незнайомці вибачились і віддали їх власниці. Та як виявилось згодом, шахраї спритно обміняли гроші на фальшиві купюри, виманивши таким чином 600 доларів.

Потерпіла звернулася за допомогою до працівників поліції.

За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.