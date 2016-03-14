У Тернополі вшанували священиків, які стали жертвами Львівського псевдособору (фото)

У Тернополі вшанували священиків, які стали жертвами Львівського псевдособору.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, з нагоди 70-річчя псевдособору учора відбувся молебень біля пам’ятника митрополиту УГКЦ Йосифу Сліпому.

Участь у заході взяли духовенство, представники влади, жителі міста.

Вони помолилися за світлу пам’ять священнослужителів, які залишилися вірні своїй церкві.

Виступаючі нагадали, що лише на території Тернопільської області після Львівського псевдособору було репресовано та депортовано поза межі України 112 священиків, багато з яких загинули у таборах.

«Історія України має чимало трагічних сторінок. Однією з них є спроби знищення комуністичним режимом Української греко-католицької церкви, репресії проти її духовенства та вірян. Та церква, пішовши на понад 43 роки у підпілля, не скорилася. Ми повинні пам’ятати кожен факт життєпису нашої держави, бо на таких прикладах зростає нове покоління», – сказав під час виступу голова обласної ради Віктор Овчарук.

Довідка УНІАН. 8-10 березня 1946 року у соборі св. Юра у Львові відбувся так званий Львівський уніатський церковний собор («Собор греко-католицької церкви»), який під тиском комуністичного режиму ухвалив рішення про ліквідацію Брестської церковної унії, розриву з Ватиканом і об’єднання УГКЦ з Російською православною церквою.